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У посольства Израиля в Иордании произошла стрельба

Стрельба, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 07:00 Фото: Х/AlArabiya
Ночью 24 ноября стрельба началась у израильского посольства в районе Рабия в Аммане, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al Arabiya, прилегающие к зданию улицы блокированы силами безопасности. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи.

Также по данным телеканала, человек, устроивший стрельбу возле посольства Израиля в Иордании, застрелен. Три сотрудника охраны получили ранения. Обстановка в районе, где расположено диппредставительство, находится под контролем.

21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху.

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