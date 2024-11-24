У посольства Израиля в Иордании произошла стрельба
Фото: Х/AlArabiya
Ночью 24 ноября стрельба началась у израильского посольства в районе Рабия в Аммане, сообщает Zakon.kz.
По данным телеканала Al Arabiya, прилегающие к зданию улицы блокированы силами безопасности. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи.
مراسل #قناة_العربية: قوات الأمن تغادر تدريجيا منطقة السفارة الإسرائيلية بعمّان pic.twitter.com/vPWNPRza3J— العربية (@AlArabiya) November 24, 2024
Также по данным телеканала, человек, устроивший стрельбу возле посольства Израиля в Иордании, застрелен. Три сотрудника охраны получили ранения. Обстановка в районе, где расположено диппредставительство, находится под контролем.
21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript