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Мир

В Кыргызстане законом запретили кремацию тел умерших

Колумбарий, кремирование, кремация, сожжение, крематорий, урны для праха, урна для праха, прах, погребальная урна, погребальные урны, хранилище урн с прахом, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 16:01 Фото: pexels
В Кыргызстане запретили кремировать тела умерших. Поправки в закон "О погребении и похоронном деле" подписал президент Садыр Жапаров, сообщает Zakon.kz.

Документ, как пишет 24.kg, принят Жогорку Кенешем 25 июня 2026 года.

"Согласно изменениям, крематории в Кыргызстане смогут использоваться только для санитарного термического уничтожения биологических объектов, образующихся в результате медицинской деятельности. Речь идет об органах и тканях человека. При этом закон прямо запрещает использовать такие сооружения для сжигания тел умерших людей, а также абортированных и мертворожденных плодов", – следует из публикации издания 4 августа.

Из закона, как сообщается, исключаются положения о кремации умерших, урнах с прахом, колумбариях и стенах скорби.

Невостребованные и неопознанные тела разрешается хоронить только в земле на кладбищах.

Отмечается, что специализированные сооружения для уничтожения медицинских биологических объектов могут строиться за счет республиканского и местных бюджетов, а также средств частных компаний.

Закон вступит в силу через 10 дней.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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