В Кыргызстане законом запретили кремацию тел умерших

В Кыргызстане запретили кремировать тела умерших. Поправки в закон "О погребении и похоронном деле" подписал президент Садыр Жапаров, сообщает Zakon.kz.

Документ, как пишет 24.kg, принят Жогорку Кенешем 25 июня 2026 года.

"Согласно изменениям, крематории в Кыргызстане смогут использоваться только для санитарного термического уничтожения биологических объектов, образующихся в результате медицинской деятельности. Речь идет об органах и тканях человека. При этом закон прямо запрещает использовать такие сооружения для сжигания тел умерших людей, а также абортированных и мертворожденных плодов", – следует из публикации издания 4 августа.

Из закона, как сообщается, исключаются положения о кремации умерших, урнах с прахом, колумбариях и стенах скорби.

Невостребованные и неопознанные тела разрешается хоронить только в земле на кладбищах.

Отмечается, что специализированные сооружения для уничтожения медицинских биологических объектов могут строиться за счет республиканского и местных бюджетов, а также средств частных компаний.

Закон вступит в силу через 10 дней.

Материал по теме Единственный крематорий в Казахстане: как выглядит, когда заработает и сколько стоит

30 апреля 2026 года в Алматы состоялось долгожданное открытие единственного в Казахстане крематория. 23 июня корреспондент Zakon.kz поинтересовался, есть ли спрос на непривычную для РК услугу и сколько кремаций уже было проведено. Подробнее – здесь.