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Из-за вспышки листериоза в Калифорнии погиб младенец

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 04:21 Фото: pexels
В Калифорнии умер младенец. Еще 10 человек заболели в результате вспышки пищевого отравления листериозом, связанного с употреблением полуфабрикатов из мяса и птицы, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, источниками заражения стали куриные ножки, утиная шейка и свиная рулька.

По данным Министерства сельского хозяйства США, компания Yu Shang Food, Inc. из Спартанбурга (Южная Каролина) отозвала более 32 тыс. кг мясной и птицеводческой продукции, связанной со вспышкой.

Проблема была обнаружена в октябре после того, как тесты обнаружили листерию в продуктах питания и производственной среде.

Листериоз – редкое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии листерии. Ему подвержены люди с ослабленным иммунитетом. У всех, кто входит в группы риска, заболевание может протекать тяжелее и сопровождаться осложнениями: эндокардитом (воспалением внутренней оболочки сердца – эндокарда), сепсисом (заражением крови), воспалением оболочек или ткани головного мозга.

Также большую угрозу листериоз представляет для плода беременной женщины. В случае заражения он приводит к смерти ребенка в утробе по меньшей мере в 25% случаев. Так женщина из Калифорнии, которая была беременна близнецами, заболела, и оба младенца умерли.

Заболевшие люди указали на продукцию Yu Shang Food. Несмотря на то, что продукты питания были отозваны, некоторые из них все еще могут находиться в холодильниках или морозильниках потребителей.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии умерла в Таиланде после отравления спиртным.

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