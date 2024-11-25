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В Кыргызстане скончался хирург Мамбет Мамакеев, чье имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса

В Кыргызстане скончался хирург Мамбет Мамакеев, чье имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 16:04 Фото: Instagram/_mambet_mamakeev
На 98-м году жизни скончался выдающийся хирург Кыргызстана Мамбет Мамакеев. Он проработал более 67 лет в хирургии. Его, как специалиста с самой продолжительной карьерой в мире, внесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

О смерти хирурга стало известно из заявления Национального Хирургического Центра имени Мамакеева М.М.

В подписи отмечено, что народ и медицинское сообщество Кыргызстана понесли невосполнимую утрату:

"24 ноября 2024 года в возрасте 97 лет ушел из жизни Мамбет Мамакеевич Мамакеев – кыргызстанский хирург и общественный деятель, герой Кыргызстана, полный кавалер ордена "Манас", почетный директор Национального Хирургического Центра КР, академик Национальной Академии наук, доктор медицинских наук, профессор".

Также отмечено, что на протяжении почти 70 лет хирургической практики он боролся за жизни пациентов.

Мамакеев в 2020 году установил рекорд и получил диплом Книги рекордов Гиннеса как специалист, который проработал по своей специальности дольше всех на свете. 

По состоянию на 29 февраля 2020 года его хирургическая карьера составила 67 лет и 181 день. За это время он провел более 30 тысяч операций и консультировал около 100 тысяч пациентов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 октября не стало 32-летнего Нышана Омирали Елубайулы, казахстанского пара таеквондиста, двукратного чемпиона мира и участника летних Паралимпийских игр в Токио и Париже.

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