Коза из Индии попала в Книгу рекордов Гиннесса

По информации UPI, хозяин козы, фермер Питер Лену из Кералы, рассказал, что сначала не подозревал о рекордных размерах Карумби. Мужчина вспоминает, что первым на необычные данные животного указал один гость фермы. После этого Лену отвез Карумби к ветеринару, где официально измерили ее рост.

Отмечается, что Карумби – одна из 23 коз на ферме. Питер гордится ею и рассказал, что рекордсменка беременна во второй раз – ее первое потомство уже подрастает. Возможно, в будущем кто-то из ее детенышей тоже сможет побить мировой рекорд, шутит индиец.

Meet the world's shortest goat, standing at just 1 foot and 3 inches tall. This adorable tiny goat is not only a marvel of nature but also a testament to the diversity in animal sizes. Its unique stature captures hearts and showcases how wonderful and va… https://t.co/H7WtAO8LaB