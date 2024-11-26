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Первая леди США и ее внук встретили рождественскую елку

США, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 07:53 Фото: Instagram/whitehouse
26 ноября в Белый дом доставили рождественскую ель, сообщает Zakon.kz.

В этом году рождественскую ель доставили из Северной Каролины. По традиции дерево подвезли к Белому дому на карете, запряженной лошадьми с колокольчиками.

Главную елку страны встретила первая леди США Джилл Байден с внуком Бо в присутствии гостей из Северной Каролины – конгрессвумен Вирджинии Фокс, а также военнослужащих Национальной гвардии штата и членов их семей.

Часами ранее ее супруг Джо Байден принял участие в церемонии помилования индеек ко Дню благодарения.

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