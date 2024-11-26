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В Греции 80-летний мужчина вновь пошел в школу

Греция, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 08:29 Фото: pixabay
Греческий пенсионер Василлис Панайотаропулос пошел в вечернюю школу, чтобы закончить образование, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, мужчина оставил школу, когда ему было 12 лет, чтобы помогать отцу работать в поле. Позднее он переехал в Афины, где работал поваром и имел свою таверну.

По его словам, он очень тосковал по школе и учебе и мысль однажды вернуться и закончить ее не покидала его. И вот спустя много лет Василис сказал своей супруге, что намерен возобновить обучение.

Обучение, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 08:29

Фото: theguardian

Вместе с ним в классе учатся 15-летние ребята. По словам преподавателей, мужчина хорошо влияет на своих одноклассников, а также является очень прилежным учеником. Его любимые уроки – древнегреческий язык и математика. В июне Василлис станет полноценным выпускником школы.

Правительство Греции, вдохновленное этой историей, заявило, что собирается сосредоточить свое внимание на поддержке вечерних школ.

Недавно в молдавских школах запретили на уроках пользоваться телефонами.

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