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Объявлен самый старый мужчина в мире

Объявлен самый старый мужчина в мире, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 14:49 Фото: guinnessworldrecords.com
Жоао Мариньо Нето – бывший бразильский свиновод, отец семерых детей, официально признан старейшим мужчиной в мире после смерти англичанина Джона Альфреда Тиннисвуда, сообщает Zakon.kz.

На сегодня ему чуть более 112 лет. Как указано на сайте Книги рекордов Гиннесса, Жоао Мариньо Нето родился 5 октября 1912 года в Марангуапи, штат Сеара, Бразилия. Ранее он был признан старейшим ныне живущим мужчиной в Бразилии и Латинской Америке.

Он также является последним оставшимся в живых мужчиной, родившимся в 1912 году.

Жуан родился в семье фермеров и переехал с родителями в сельскую местность Апуиареса. К четырем годам уже помогал отцу в поле. В его обязанности на ферме входила помощь в уходе за скотом и сбор урожая фруктов с деревьев.

Он пошел по стопам отца и занялся фермерством, возделывая землю. Также разводил крупный рогатый скот, коз, свиней и кур.

У него шестеро живых детей, 22 внука, 15 правнуков и трое праправнуков.

Жуан рассказал, что секрет его долгой жизни в том, что он окружен хорошими людьми и держит своих близких рядом.

Прежний рекордсмен мира – старейший из мужчин – Джон Альфред Тиннисвуд скончался 25 ноября 2024 года в возрасте 112 лет в доме престарелых в Саутпорте, Мерсисайд (Великобритания).

На данный момент старейшей женщиной в мире является японка Томико Итоока, которой 116 лет.

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