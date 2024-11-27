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Слониха атаковала смотрителя сафари-парка в Великобритании

слониха напала на смотрителя зоопарка, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 21:24 Фото: pixabay
Смотритель зоопарка в Великобритании попал в больницу в результате атаки азиатской слонихи по кличке Тарли, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, инцидент произошел, когда рабочий чистил животное, и оно толкнуло его со всей силы в забор со стальными прутьями. Отмечается, что сотрудникам удалось успокоить слониху, а пострадавшего госпитализировали. Как уточняется, смотритель сломал пять ребер и получил повреждение печени.

"Это не первый случай, когда она нападает на смотрителя, поэтому необходимо убедиться, что персоналу и посетителям безопасно находиться рядом с ней", – говорится в заявлении.

Ожидается, что смотритель зоопарка вернется к работе на следующей неделе после выписки из больницы.

"Мы можем подтвердить, что один из наших коллег получил травму при выполнении обязанностей в вольере для слонов", – прокомментировали в зоопарке.

Ранее США внесли жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения.

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