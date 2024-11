Слониха атаковала смотрителя сафари-парка в Великобритании

По информации The Sun, инцидент произошел, когда рабочий чистил животное, и оно толкнуло его со всей силы в забор со стальными прутьями. Отмечается, что сотрудникам удалось успокоить слониху, а пострадавшего госпитализировали. Как уточняется, смотритель сломал пять ребер и получил повреждение печени.

Ожидается, что смотритель зоопарка вернется к работе на следующей неделе после выписки из больницы.

Zookeeper rushed to hospital after huge elephant crushed him at UK safari park pic.twitter.com/eVKLe7n9yI