"Кайрат" – чемпион: слониха из зоопарка Алматы угадывает исходы футбольных матчей
Фото: Zakon.kz
Слониха Ару из алматинского зоопарка прогнозирует исходы футбольных матчей, сообщает Zakon.kz.
Как передает "24kz", она заранее предсказала исход матча между командами "Кайрат" и "Селтик". И это уже ее четвертый верный прогноз подряд.
Ранее она угадала:
- победу "Челси" над ПСЖ в финале клубного чемпионата мира;
- определила триумф Аргентины во встрече с Францией на чемпионате мира-2022;
- точно предсказала исход одного из европейских матчей.
Сотрудники зоопарка признаются, что такой талант только радует, а посетителей стало заметно больше. Они рассказали, что самца Лао и самку Ару привезли из Лаоса в 2000 году. Это азиатские слоны. В дикой природе их осталось меньше 40 тыс.
Кормят их трижды в сутки. В рационе – 65 кг овощей в день, а для лучшего пищеварения дают травы и дрожжевую подкормку.
И африканские, и индийские слоны занесены в международную Красную книгу как уязвимый вид. Основные угрозы – браконьерство и утрата среды обитания.
"Интерес зрителей к необычным способностям животных поможет привлечь внимание и к их охране", – выразили надежду в зоопарке Алматы.
8 августа в Алматинском зоопарке отпраздновали 39-летие крокодила Фиделя.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript