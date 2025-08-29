"Кайрат" – чемпион: слониха из зоопарка Алматы угадывает исходы футбольных матчей

Слониха Ару из алматинского зоопарка прогнозирует исходы футбольных матчей, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24kz", она заранее предсказала исход матча между командами "Кайрат" и "Селтик". И это уже ее четвертый верный прогноз подряд.

Ранее она угадала:

победу "Челси" над ПСЖ в финале клубного чемпионата мира;

определила триумф Аргентины во встрече с Францией на чемпионате мира-2022;

точно предсказала исход одного из европейских матчей.

Сотрудники зоопарка признаются, что такой талант только радует, а посетителей стало заметно больше. Они рассказали, что самца Лао и самку Ару привезли из Лаоса в 2000 году. Это азиатские слоны. В дикой природе их осталось меньше 40 тыс.

Кормят их трижды в сутки. В рационе – 65 кг овощей в день, а для лучшего пищеварения дают травы и дрожжевую подкормку.

И африканские, и индийские слоны занесены в международную Красную книгу как уязвимый вид. Основные угрозы – браконьерство и утрата среды обитания.

"Интерес зрителей к необычным способностям животных поможет привлечь внимание и к их охране", – выразили надежду в зоопарке Алматы.

8 августа в Алматинском зоопарке отпраздновали 39-летие крокодила Фиделя.