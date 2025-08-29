#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.76
627.62
6.7
Общество

"Кайрат" – чемпион: слониха из зоопарка Алматы угадывает исходы футбольных матчей

Алматинский зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 05:45 Фото: Zakon.kz
Слониха Ару из алматинского зоопарка прогнозирует исходы футбольных матчей, сообщает Zakon.kz.

Как передает "24kz", она заранее предсказала исход матча между командами "Кайрат" и "Селтик". И это уже ее четвертый верный прогноз подряд.

Ранее она угадала:

  • победу "Челси" над ПСЖ в финале клубного чемпионата мира;
  • определила триумф Аргентины во встрече с Францией на чемпионате мира-2022;
  • точно предсказала исход одного из европейских матчей.

Сотрудники зоопарка признаются, что такой талант только радует, а посетителей стало заметно больше. Они рассказали, что самца Лао и самку Ару привезли из Лаоса в 2000 году. Это азиатские слоны. В дикой природе их осталось меньше 40 тыс.

Кормят их трижды в сутки. В рационе – 65 кг овощей в день, а для лучшего пищеварения дают травы и дрожжевую подкормку.

И африканские, и индийские слоны занесены в международную Красную книгу как уязвимый вид. Основные угрозы – браконьерство и утрата среды обитания.

"Интерес зрителей к необычным способностям животных поможет привлечь внимание и к их охране", – выразили надежду в зоопарке Алматы.

8 августа в Алматинском зоопарке отпраздновали 39-летие крокодила Фиделя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Студентов Алматы обвинили в росте стоимости аренды жилья
Общество
03:03, 29 августа 2025
Студентов Алматы обвинили в росте стоимости аренды жилья
Движение молодой луны в Астане запечатлел популярный фотограф
Общество
21:29, 28 августа 2025
Движение молодой луны в Астане запечатлел популярный фотограф
В МВД дали предписания руководителям сервисов самокатов
Общество
20:43, 28 августа 2025
В МВД дали предписания руководителям сервисов самокатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: