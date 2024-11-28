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Маск признал преимущество русской литературы над книгами по психологии

Илон Маск, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 05:41 Фото: pixabay
Предприниматель согласился с утверждением, что произведения русского классика Федора Достоевского лучше книг по психологии, сообщает Zakon.kz.

27 ноября на своей странице в Х он прокомментировал публикацию, в которой интернет-пользователь провел подобное сравнение.

"Правда", – написал Маск, комментируя сообщение, что ряд книг по психологии и близко не стоят с творчеством писателя.

К слову, продажи определенных книг на Западе выросли после победы Трампа на выборах.

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