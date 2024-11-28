Маск признал преимущество русской литературы над книгами по психологии
Фото: pixabay
Предприниматель согласился с утверждением, что произведения русского классика Федора Достоевского лучше книг по психологии, сообщает Zakon.kz.
27 ноября на своей странице в Х он прокомментировал публикацию, в которой интернет-пользователь провел подобное сравнение.
November 27, 2024
"Правда", – написал Маск, комментируя сообщение, что ряд книг по психологии и близко не стоят с творчеством писателя.
К слову, продажи определенных книг на Западе выросли после победы Трампа на выборах.
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