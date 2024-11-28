В Китае убийца отпраздновал свое освобождение из тюрьмы у дома своей жертвы
Мужчина родом из городка в провинции Сычуань. Он рассказал подписчикам, что в 15 лет потерял отца. Трое киллеров по заказу соседей убили 39-го мужчину в собственной спальне, а затем сожги его тело. Об этом пишет South China Morning Post.
Троих киллеров и заказчика вскоре задержали полицейские. Заказчика и одного из убийц приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения. Согласно уголовному кодексу Китая, если заключенный демонстрирует хорошее поведение, то казнь могут заменить на пожизненный срок, а если осужденный продолжает показывать себя с положительной стороны во время отбывания наказания, то срок и вовсе могут сократить.
Так и произошло с киллером, он провел в тюрьме 20 лет и вышел на свободу. Буквально на следующий день после освобождения он устроил масштабный банкет перед домом жертвы. Гости веселились до тех пор, пока не вмешались местная полиция и чиновники.
Представители власти провели разъяснительные беседы с осужденным и его семьей.
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