Египетские археологи озадачены тайной 80-тонного затонувшего маяка

Дайверы в Египте обнаружили массивные каменные блоки давно затерянного Александрийского маяка, и теперь они составляют карту его секретов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DailyGalaxy, недавно водолазы подняли со дна Средиземного моря у берегов Египта 22 массивных каменных блока. Эти древние блоки когда-то были частью возвышающегося маяка, который более тысячи лет указывал морякам путь в порт Александрии.

Построенный около 280 года до нашей эры во время правления Птолемея II Филадельфа, маяк был инженерным чудом, одним из Семи чудес древнего мира высотой более 100 метров.

Он возвышался и гордо стоял более тысячелетия, прежде чем был разрушен серией мощных землетрясений в XIV веке. С тех пор сооружение было затоплено, но недавнее обнаружение его остатков дало археологам новую возможность узнать больше об этом культовом памятнике.

Теперь, благодаря работе археологов и водолазов, многие из этих фрагментов поднимаются на поверхность. Недавнее обнаружение этих каменных блоков даст исследователям более четкое представление о том, как был спроектирован и построен маяк.

Предположительно огонь на его вершине был виден с расстояния 50 километров. Вероятно, его зеркала помогали фокусировать свет на поверхности моря.



Эта цифровая реконструкция также позволит ответить на давние вопросы, например, усиливался ли свет маяка с помощью зеркал или линз, и менялась ли его конструкция с течением времени.

