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Британский турист чудом выжил после нападения бегемота в Замбии

Турист пережил нападение животного, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 02:37 Фото: pixabay
Британский турист Роланд Черри из Уорикшира получил серьезные укусы после того, как на него напал бегемот во время сафари. Он чудом остался жив, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, инцидент произошел на экскурсии в Замбии во время катания на каноэ. Мужчина чудом выжил после того, как его утащили на дно реки и "подбросили в воздух, как тряпичную куклу".

Роланд Черри получил серьезные укусы по всему телу, включая рану размером 25 см на животе, а также травму бедра и вывих плеча в результате нападения.

Медсестры в больнице в Йоханнесбурге (ЮАР), куда его доставили на лечение, заявили, что никогда не встречали человека, выжившего после нападения бегемота, поскольку большинство случаев заканчивались смертельным исходом.

Потерпевшего спасла счастливая случайность. Бегемот отпустил Черри на дно реки, а спасательный жилет поднял его обратно на поверхность, где он сделал "большой глоток воздуха", прежде чем бегемот снова бросился за ним.

Ранее появилась информация, что в Индии принесли в жертву семилетнего мальчика.

Аксинья Титова
Великобритания Замбия 2024 год Смертность
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