Двое старейших мужчин мира поздравили друг друга с днем рождения

Австралиец Кен Уикс отметил 113-летие в один день с самым старым живущим мужчиной в мире – 114-летним Жоау Маринью Нету из Бразилии. Мужчины, которых разделяют около 14 тыс. км, обменялись поздравлениями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, Уикс родился 5 октября 1913 года и сейчас живет в доме престарелых в городе Графтон, штат Новый Южный Уэльс. В учреждении он находится с 2018 года, до этого десятилетиями жил самостоятельно.

По данным организации LongeviQuest, Нету считается самым старым живущим мужчиной в мире, а Уикс занимает второе место. Они также являются двумя старейшими живущими мужчинами и имеют один день рождения.

Родственники Уикса отмечают его простой образ жизни. Он не курил и не употреблял алкоголь, много лет работал в строительстве и ремонте, а во время Второй мировой войны участвовал в строительстве военных аэродромов.

Представители дома престарелых назвали одновременное празднование дней рождения двух старейших мужчин редким событием.

Oldest Aussie turns 113 and swaps messages with world's only older man in incredible shared birthday coincidence https://t.co/qeqfH2NjAU — Daily Mail (@DailyMail) October 6, 2026

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