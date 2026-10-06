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Мир

Двое старейших мужчин мира поздравили друг друга с днем рождения

Двое старейших мужчин мира поздравили друг друга с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 21:20 Фото: magnific.com
Австралиец Кен Уикс отметил 113-летие в один день с самым старым живущим мужчиной в мире – 114-летним Жоау Маринью Нету из Бразилии. Мужчины, которых разделяют около 14 тыс. км, обменялись поздравлениями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, Уикс родился 5 октября 1913 года и сейчас живет в доме престарелых в городе Графтон, штат Новый Южный Уэльс. В учреждении он находится с 2018 года, до этого десятилетиями жил самостоятельно.

По данным организации LongeviQuest, Нету считается самым старым живущим мужчиной в мире, а Уикс занимает второе место. Они также являются двумя старейшими живущими мужчинами и имеют один день рождения.

Родственники Уикса отмечают его простой образ жизни. Он не курил и не употреблял алкоголь, много лет работал в строительстве и ремонте, а во время Второй мировой войны участвовал в строительстве военных аэродромов.

Представители дома престарелых назвали одновременное празднование дней рождения двух старейших мужчин редким событием.

Ранее сообщалось, где живет больше всего долгожителей в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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