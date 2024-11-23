Илон Маск раскритиковал предложенный Австралией запрет на использование социальных сетей детьми

Технологический миллиардер Илон Маск, владелец социальной медиа-платформы X, раскритиковал предложенный в Австралии законопроект, направленный на запрет социальных сетей для детей младше 16 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, Австралия планирует опробовать систему проверки возраста, которая может включать биометрические данные или государственную идентификацию, чтобы ограничить доступ детей и подростков к таким платформам соцсетей, как X, Instagram, Facebook и TikTok. При этом компании будут оштрафованы на сумму до 32,5 миллиона долларов США в случае системных нарушений.

Законопроект, внесенный в четверг в парламент левоцентристским правительством Австралии, является одним из самых жестких в мире в отношении социальных сетей.

"Похоже, это тайный способ контролировать доступ всех австралийцев к Интернету", – заявил Маск о законопроекте.

Это не первый раз, когда Маск публично критикует австралийское правительство по поводу регулирования технологий. В апреле он обвинил Австралию в цензуре после того, как суд приказал X удалить графический контент, связанный с нападением с ножом на епископа Сиднея, которое транслировалось в Интернете. Позднее дело было прекращено.

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