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Американец рассказал, как ему удалось выиграть джекпот в лотерее

Американец поделился, как ему удалось выиграть джекпот в лотерее, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 00:07 Фото: pixabay
Билли Гленн из Лексингтона, штат Кентукки, стал обладателем джекпота в лотерее, и теперь до конца жизни будет получать каждый месяц по 25 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации UPI, американец девять лет и семь месяцев использовал один и тот же набор чисел. Как выяснилось, цифры он выбрал не случайно. Они символизируют не только различные годовщины, но и номера на майках его любимых игроков в бейсболе.

"Я просто ждал своей мечты", – поделился он с представителями лотереи.

Кроме того, победитель рассказал, что столь значительная сумма поможет ему погасить долги и реализовать некоторые планы по ремонту дома.

Ранее сообщалось, что в Кызылорде осудили организаторов лото, заработавших на подписчиках более 68 млн тенге.

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