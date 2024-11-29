Американец рассказал, как ему удалось выиграть джекпот в лотерее

Билли Гленн из Лексингтона, штат Кентукки, стал обладателем джекпота в лотерее, и теперь до конца жизни будет получать каждый месяц по 25 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации UPI, американец девять лет и семь месяцев использовал один и тот же набор чисел. Как выяснилось, цифры он выбрал не случайно. Они символизируют не только различные годовщины, но и номера на майках его любимых игроков в бейсболе.

"Я просто ждал своей мечты", – поделился он с представителями лотереи.

Кроме того, победитель рассказал, что столь значительная сумма поможет ему погасить долги и реализовать некоторые планы по ремонту дома.

Ранее сообщалось, что в Кызылорде осудили организаторов лото, заработавших на подписчиках более 68 млн тенге.