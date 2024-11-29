Илон Маск и Дональд Трамп отметили День благодарения за одним столом

Американский миллиардер Илон Маск отметил День благодарения вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Ролик с мероприятия распространился в соцсети Х (Бывшая Twitter). Маск прокомментировал публикацию пользователя, который выложил видео с ним, Трампом и актером Сильвестром Сталлоне. На другой записи Маск сидит за столом с Трампом, его сыном Бэрроном и супругой Меланьей, также вокруг множество других гостей.

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор TikTok Шоу Цзы Чу обратился к Илону Маску за посредничеством в переговорах с новой администрацией президента США.