Илон Маск и Дональд Трамп отметили День благодарения за одним столом
Фото: flickr/TED Conference, flickr/Gage Skidmore
Американский миллиардер Илон Маск отметил День благодарения вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.
Ролик с мероприятия распространился в соцсети Х (Бывшая Twitter). Маск прокомментировал публикацию пользователя, который выложил видео с ним, Трампом и актером Сильвестром Сталлоне. На другой записи Маск сидит за столом с Трампом, его сыном Бэрроном и супругой Меланьей, также вокруг множество других гостей.
Thanksgiving: Elon Musk at Mar-a-Lago with President Trump.#bonanaija pic.twitter.com/BWcpW1fsRs— BONA NAIJA (@BonaNaija) November 29, 2024
Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор TikTok Шоу Цзы Чу обратился к Илону Маску за посредничеством в переговорах с новой администрацией президента США.
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