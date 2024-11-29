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Илон Маск и Дональд Трамп отметили День благодарения за одним столом

Илон Маск и Дональд Трамп вместе отметили День благодарения, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 01:53 Фото: flickr/TED Conference, flickr/Gage Skidmore
Американский миллиардер Илон Маск отметил День благодарения вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Ролик с мероприятия распространился в соцсети Х (Бывшая Twitter). Маск прокомментировал публикацию пользователя, который выложил видео с ним, Трампом и актером Сильвестром Сталлоне. На другой записи Маск сидит за столом с Трампом, его сыном Бэрроном и супругой Меланьей, также вокруг множество других гостей.

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор TikTok Шоу Цзы Чу обратился к Илону Маску за посредничеством в переговорах с новой администрацией президента США.

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Маск Илон Трамп Дональд США 2024 год Политика
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