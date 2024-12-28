Новый год будет супер: Дональд Трамп пригласил Илона Маска и его сына на вечернику

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил миллиардера Илона Маска совместно встретить Новый год, сообщает Zakon.kz.

На своей платформе Truth Social он спросил, когда предприниматель приедет в "центр Вселенной" – так он называет свое имение Мар-а-Лаго. Политик также отметил, что успел соскучиться по бизнесмену и его сыну по имени X Æ A-Xii, которого сокращенно назвал X.

"Где ты? Когда вы приедете в "Центр Вселенной", Мар-а-Лаго? Билл Гейтс попросил прийти сегодня вечером. Мы скучаем по тебе и X! Новый год будет супер", – написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс попросил Маска о личной встрече с Дональдом Трампом.