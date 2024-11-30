Канадский актер погиб прямо во время представления "Рождественской песни"

Канадский актер Жюльен Арнольд скончался во время представления "Рождественская песнь". Реанимационные мероприятия не смогли вернуть его к жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, неясно, что стало причиной смерти Арнольда, но парамедики прибыли в театр "Цитадель" в Эдмонтоне, Канада, около 8:28 вечера. Они провели реанимационные мероприятия, но Арнольд скончался прямо в театре.

Арнольду было 60 лет. Он играл роли Марли и мистера Феззивига в пьесе, которая основана на одноименном романе Чарльза Диккенса.

Театр сообщил в социальных сетях, что Арнольд был "любимым актером и близким другом", а также "дорогим членом театрального сообщества Эдмонтона".

Погибший актер был одним из основателей Free Will Players, театральной компании, которая проводит ежегодный фестиваль Шекспира, и на протяжении многих лет был неотъемлемой частью театрального сообщества города. Театр "Цитадель" сообщил, что оставшаяся часть показа "Рождественской песни" будет посвящена его памяти.

Ранее появилась информация, что страховка на случай смерти от переработок появилась в Китае.

