Тигр напал на сотрудника цирка во время представления в Египте

В городе Танта на севере Египта цирковой тигр напал на человека во время представления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, в момент, когда дрессировщица Ануса Коута выступала на арене с белым тигром, один из работников цирка протянул руку сквозь ограждение. Хищник заметил это и набросился на мужчину, что спровоцировало панику среди зрителей.

Уточняется, что дрессировщики и ассистенты оттащили пострадавшего от ограждения. Он был немедленно госпитализирован. Операция с участием специалистов по сосудистой хирургии, ортопедии и пластической хирургии заняла четыре часа. Врачи были вынуждены целиком ампутировать ему руку.

По информации издания, тигра из-за инцидента сняли с выступления. Дрессировщица заявила, что его отправят на повторную подготовку в Каир.

Между тем, прокуратура города Танта распорядилась приостановить деятельность цирка, издав указ о создании комиссии из представителей Управления ветеринарной медицины для проверки всех животных в цирке. Кроме того, прокуратура направила группу для осмотра места происшествия, просмотра записей с камер наблюдения и опроса очевидцев.

Инцидент сняли на видео зрители шоу и опубликовали в социальной сети.

❌ LOS ANIMALES NO SON DIVERSIÓN.



En pleno show en un circo, un tigre cansado de recibir constante maltrato y ser sometido para entretenimiento de otros, decidió montar su propio espectáculo y LE ARRANCÓ UN BRAZO a su entrenador. pic.twitter.com/75pW5Act3W — Dead Alerta 🚨 (@DeadAlerta) April 2, 2025

Ранее сообщалось, что лев загрыз охранника зоопарка в Египте.