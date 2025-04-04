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Мир

Тигр напал на сотрудника цирка во время представления в Египте

тигр напал на сотрудника цирка во время представления в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 00:33 Фото: pixabay
В городе Танта на севере Египта цирковой тигр напал на человека во время представления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, в момент, когда дрессировщица Ануса Коута выступала на арене с белым тигром, один из работников цирка протянул руку сквозь ограждение. Хищник заметил это и набросился на мужчину, что спровоцировало панику среди зрителей.

Уточняется, что дрессировщики и ассистенты оттащили пострадавшего от ограждения. Он был немедленно госпитализирован. Операция с участием специалистов по сосудистой хирургии, ортопедии и пластической хирургии заняла четыре часа. Врачи были вынуждены целиком ампутировать ему руку.

По информации издания, тигра из-за инцидента сняли с выступления. Дрессировщица заявила, что его отправят на повторную подготовку в Каир.

Между тем, прокуратура города Танта распорядилась приостановить деятельность цирка, издав указ о создании комиссии из представителей Управления ветеринарной медицины для проверки всех животных в цирке. Кроме того, прокуратура направила группу для осмотра места происшествия, просмотра записей с камер наблюдения и опроса очевидцев.

Инцидент сняли на видео зрители шоу и опубликовали в социальной сети.

Ранее сообщалось, что лев загрыз охранника зоопарка в Египте.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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