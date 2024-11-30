Страховка на случай смерти от переработок появилась в Китае

В Китае жителям начали предлагать страховку на случай переутомления или смерти из-за переработок, сообщает Zakon.kz.

Реклама полиса вызвала негативную реакцию у граждан, пишет South China morning post. Так, одна из крупнейших китайских страховых компаний Pingan Insurance запустила рекламу "Страховки 996". Цифра 996 означает работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.

Потенциальным клиентам предлагают платить от 18 юаней в год. Это чуть больше одной тыс. тенге. При наличии страховки ее обладатель в экстренной ситуации может претендовать на возмещение в размере до 600 тыс. юаней.

Жители страны обвинили компанию в том, что она продвигает "противоречивую культуру". Особенно их возмутил рекламный листок страховки. На ней изображена карикатура с человеком, работающим за компьютером, а за окном – темное ночное небо.

Кроме того, некоторые эксперты говорят, что система сверхурочных 996 незаконна, как и предлагаемая страховка.

"Вообще покрытие внезапной смерти и несчастных случаев в полисе – это обычное явление", – подчеркнул один из специалистов отрасли.

А руководство китайской розничной сети Pang Dong Lai придумало способ предотвращения стресса у сотрудников. Для этого они предоставляет работникам дополнительный отпуск на 10 дней.