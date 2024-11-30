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Лемуры и не только: 1000 исчезающих животных отправили выживать на Мадагаскар

Тысячу исчезающих животных отправили выживать на Мадагаскар , фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 03:30 Фото: pixabay
С 30 ноября Таиланд начал отправку 1000 находящихся под угрозой исчезновения черепах и лемуров домой на Мадагаскар, одержав знаменательную победу над торговлей животными, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, официальные лица Таиланда заявили, что эта репатриация является крупнейшей за всю историю сотрудничества Мадагаскара и Таиланда.

В мае полиция Таиланда обнаружила 1117 животных, восемь из которых погибли, в ходе операции по борьбе с торговлей животными в южной провинции Таиланда Чумпхон.

Среди них были паукообразные черепахи, лучистые черепахи, кольцехвостые лемуры и бурые лемуры, все они включены в список "находящихся под угрозой исчезновения" животных в мире в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

Некоторые из животных, изъятых в мае, умерли из-за плохого здоровья, вызванного нехваткой еды и воды, когда их контрабандой ввозили в Таиланд. Некоторые также не смогли адаптироваться к новой среде.

27 ноября власти Таиланда провели в столице страны Бангкоке официальную церемонию передачи животных властям Мадагаскара.

Начиная с 30 ноября тремя рейсами Qatar Airways будет отправлено в общей сложности 961 живое животное.

Доктор Чалермчай Шри-он, министр природных ресурсов и окружающей среды Таиланда, заявил, что репатриация демонстрирует приверженность Таиланда борьбе с незаконной торговлей дикими животными, а также приоритетность защиты изъятых видов.

Британская природоохранная организация Traffic заявила, что репатриация стала "истинным свидетельством силы международного сотрудничества в решении кризиса, связанного с торговлей дикими животными".

В отчете за 2023 год группа отметила, что незаконная торговля древесиной и дикими животными является второй по величине угрозой богатому биоразнообразию Мадагаскара.

Ранее стало известно, что немецкие охотники отстреливают домашних кошек.

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