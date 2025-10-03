Археологические сокровища старше 600 лет обнаружили ученые в гнездах исчезающих птиц

Условия в гнездах бородача, находящегося под угрозой исчезновения, оказались идеальными для сохранения самых настоящих артефактов, сообщает Zakon.kz.

Так, в период с 2008 по 2014 год ученые изучили более чем 50 хорошо сохранившихся исторических гнезд бородачей в некоторых районах южной Испании, где этот вид вымер около 70-130 лет назад.

"Команда исследовала накопленные за столетия скорлупу яиц стервятников, останки добычи и материалы для гнезд и среди них обнаружила 226 предметов, изготовленных или переделанных человеком, что позволяет взглянуть на экосистемы прошлого и культуру региона. Среди находок были такие предметы, как рогатка из травы, обувь, арбалетный болт, украшенный кусок овечьей шкуры и деревянное копье", – пишет Phys.org.

Еще более удивительным оказалось то, что возраст некоторых предметов, согласно данным радиоуглеродного анализа, значительно превышал 600 лет. Возраст одного ботинка составил около 675 лет, а украшенного кожаного изделия – около 650 лет. Однако датировка выявила разброс временных периодов, например, фрагмент корзины датируется примерно 150 годами.

Причина – в идеальных условиях для сохранения: гнезда обычно располагаются в защищенных местах вроде пещер с относительно стабильной температурой и низкой влажностью.

Отмечается, что, помимо предметов, созданных человеком, исследователи обнаружили 2117 костей, 86 копыт, 72 фрагмента кожи, 11 фрагментов волос и 43 яичные скорлупы.

Люди науки назвали чудо-гнезда "мощным инструментом для изучения и более глубокого понимания экологии, тенденций биоразнообразия и изменений окружающей среды".

