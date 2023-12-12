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Мадагаскар в зоопарке Алматы: чем уникальны лемуры

Мадагаскар в зоопарке Алматы: чем уникальны лемуры Фото: phxere
В пресс-службе зоопарка Алматы решили рассказать об его удивительных обитателях – лемурах, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что лемуры по-настоящему уникальны, они не похожи ни на каких других животных.

К примеру, их цвет глаз зависит от вида: чаще оранжево-красный, коричнево-желтый. У черного лемура уникальные для животного мира глаза – голубые.

Также приведены еще интересные факты:

  • Лемуры обитают только на Коморских островах и Мадагаскаре – больше на Земле их нигде не встретишь.
  • Для общения с сородичами лемурам хватает 12 звуков.
  • Лемуры при необходимости могут впадать в длительную спячку, при этом температура их тела сравнивается с температурой окружающей среды. Больше почти никто из млекопитающих на это не способен.
  • Матери носят свое потомство во рту, пока малыши не научатся держаться за их шерсть самостоятельно. Взрослыми лемуры становятся в 2 года.
  • Излюбленная еда лемуров – финики, эти плоды могут составлять до половины годового рациона зверьков.

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