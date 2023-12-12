Мадагаскар в зоопарке Алматы: чем уникальны лемуры
Фото: phxere
В пресс-службе зоопарка Алматы решили рассказать об его удивительных обитателях – лемурах, сообщает Zakon.kz.
Специалисты отмечают, что лемуры по-настоящему уникальны, они не похожи ни на каких других животных.
К примеру, их цвет глаз зависит от вида: чаще оранжево-красный, коричнево-желтый. У черного лемура уникальные для животного мира глаза – голубые.
Также приведены еще интересные факты:
- Лемуры обитают только на Коморских островах и Мадагаскаре – больше на Земле их нигде не встретишь.
- Для общения с сородичами лемурам хватает 12 звуков.
- Лемуры при необходимости могут впадать в длительную спячку, при этом температура их тела сравнивается с температурой окружающей среды. Больше почти никто из млекопитающих на это не способен.
- Матери носят свое потомство во рту, пока малыши не научатся держаться за их шерсть самостоятельно. Взрослыми лемуры становятся в 2 года.
- Излюбленная еда лемуров – финики, эти плоды могут составлять до половины годового рациона зверьков.
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