Столкнулись лбами: игрок в американский футбол погиб после травмы головы

Американский регбист Медрик Бернетт-младший получил серьезную травму 26 октября – за день до своего дня рождения – во время игры за университет A&M Алабамы против университета штата Алабама, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, первокурсник Бернетт-младший был родом из Лейквуда, штат Калифорния, и присоединился к Алабамскому университету A&M летом после начала обучения в Университете Грэмблинга в Луизиане. Он скончался вечером 27 ноября после месяца борьбы за жизнь в больнице.

Фото: A&M Алабамы

Известно, что во время студенческого матча игрок в американский футбол столкнулся головами с другим спортсменом.

Сестра погибшего сообщила на своей странице GoFundMe, что у 20-летнего лайнбекера диагностировали "несколько кровоизлияний в мозг и отек мозга". Ради спасения врачи провели ему трепанацию черепа – хирургическое удаление части черепа для доступа к мозгу.

Коронер округа Джефферсон подтвердил, что Бернетт-младший умер в среду вечером.

Ранее сообщалось, что канадский актер погиб прямо во время представления "Рождественской песни".

