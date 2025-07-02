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Культура и шоу-бизнес

Казахстанский певец слег в больницу из-за серьезной травмы в лифте

казахстанский певец Жолдасбек Абдиханов, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 13:30 Фото: Instagram/zholdasbek_abdikhanov
Исполнитель Жолдасбек Абдиханов получил серьезную травму в лифте и оказался на время прикованным к больничной койке, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно от администратора певца.

Инцидент произошел 25 июня 2025 года.

"Лифт многоэтажного дома резко остановился из-за технической проблемы и произошел сильный удар. Его доставили в больницу с травмами шеи и позвоночника. Первый диагноз – смещение межпозвоночного диска, сжатие нерва, травма шеи. Это тяжелая травма", – написал администратор артиста.

Жолдасбек не может двигаться, испытывает головокружение и трудности с речью. Ему нужно в полном покое лечиться с помощью специального аппарата, восстановление займет 4-6 месяцев.

В конце июня 2025 года стало известно, что казахстанский певец Торегали Тореали принял решение завершить карьеру.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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