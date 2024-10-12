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Ученые обнаружили связь между полнолунием и ростом аварий на дорогах

Ученые обнаружили связь между полнолунием и ростом аварий на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 01:54 Фото: pixabay
Американские исследователи из Техасского университета A&M выяснили, что количество аварий с участием диких животных на дорогах значительно возрастает во время полнолуний, сообщает Zakon.kz.

Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Transportation Research Part D (TRPD).

Ученые проанализировали данные о дорожно-транспортных происшествиях в штате Техас за последние десять лет и сопоставили их с фазами Луны. Исследование показало, что в ночи с полнолунием столкновения с дикими животными происходят на 45,8% чаще, чем в обычные ночи.

Эксперты объясняют этот феномен совокупностью факторов, включая ночную усталость водителей и повышенную активность диких животных в это время. Кроме того, исследование подтвердило, что такие аварии чаще случаются в сельской местности, чем в городах.

Ученые подчеркивают, что улучшение освещения на загородных дорогах, установка предупреждающих знаков и усиление работы аварийных служб в периоды полнолуния может повысить безопасность на дорогах.

Ранее ученые из Японии и Таиланда обнаружили микропластик во всех трех частях анатомии кораллов: в слизистом слое, тканях и скелете. Это открытие дало новые сведения о "пропавшем пластике" – около 70% пластиковых отходов в океанах не найдены. 

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