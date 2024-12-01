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12 лет рабства: колумбийского водителя автобуса арестовали за похищение и насилие над ребенком

Насилие над детьми, педофилия, насилие над несовершеннолетними , фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 05:35 Фото: Zakon.kz
Колумбийская девушка-подросток сбежала через 12 лет после того, как ее похитили и, вероятно, насиловали на камеру. За это арестовали водителя школьного автобуса, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, 29 ноября власти сообщили, что водитель школьного автобуса в Колумбии арестован по обвинению в изнасиловании и похищении после того, как девочке, которую он предположительно похитил, удалось сбежать.

Известно, что жертва пропала без вести 12 лет назад в возрасте семи лет.

В заявлении прокуратуры говорится, что в феврале она сбежала и сообщила о своем предполагаемом обидчике, который был арестован в городе Медельин на прошлой неделе.

После похищения девочку в течение многих лет перевозили по разным домам в Медельине и близлежащем Бельо, а затем насиловали перед камерой.

Ее похитителя зовут Карлос Умберто Грисалес Игита.

Колумбийского водителя автобуса арестовали за то, что он 12 лет удерживал в рабстве девочку, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 05:35

Фото: Генеральный прокурор Колумбии

Подозреваемому предъявлены обвинения в похищении человека, изнасиловании несовершеннолетней и изготовлении материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми.

По данным Children Change Colombia, ежегодно в стране 200 тыс. несовершеннолетних подвергаются сексуализированному насилию. Исследование 2021 года показало, что двое из пяти молодых людей Колумбии подвергались насилию в возрасте до 18 лет.

В Казахстане также проходят судебные разбирательства, связанные со случаями насилия. Так жителя Усть-Каменогорска едва не отправили за решетку из-за изнасилования, которого не было.

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