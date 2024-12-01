12 лет рабства: колумбийского водителя автобуса арестовали за похищение и насилие над ребенком
По информации CBS News, 29 ноября власти сообщили, что водитель школьного автобуса в Колумбии арестован по обвинению в изнасиловании и похищении после того, как девочке, которую он предположительно похитил, удалось сбежать.
Известно, что жертва пропала без вести 12 лет назад в возрасте семи лет.
В заявлении прокуратуры говорится, что в феврале она сбежала и сообщила о своем предполагаемом обидчике, который был арестован в городе Медельин на прошлой неделе.
После похищения девочку в течение многих лет перевозили по разным домам в Медельине и близлежащем Бельо, а затем насиловали перед камерой.
Ее похитителя зовут Карлос Умберто Грисалес Игита.
Фото: Генеральный прокурор Колумбии
Подозреваемому предъявлены обвинения в похищении человека, изнасиловании несовершеннолетней и изготовлении материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми.
По данным Children Change Colombia, ежегодно в стране 200 тыс. несовершеннолетних подвергаются сексуализированному насилию. Исследование 2021 года показало, что двое из пяти молодых людей Колумбии подвергались насилию в возрасте до 18 лет.
В Казахстане также проходят судебные разбирательства, связанные со случаями насилия. Так жителя Усть-Каменогорска едва не отправили за решетку из-за изнасилования, которого не было.