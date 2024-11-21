Жителя Усть-Каменогорска едва не отправили за решетку из-за изнасилования, которого не было

Жительница Усть-Каменогорска оговорила знакомого, обвинив его в изнасиловании. В результате ложное заявление обернулось для женщины лишением свободы на четыре года, но условно, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры Восточно-Казахстанской области провели расследование и установили следующее. Как оказалось, еще в феврале 2024 года женщина со своим знакомым проводила время и добровольно вступила с ним в половой контакт. Однако уже на следующий день обратилась с ложным заявлением в правоохранительные органы с обвинением в изнасиловании.

"В результате преступных действий, невиновное лицо было вовлечено в орбиту уголовного преследования, а силы и средства Управления полиции Усть-Каменогорска отвлечены на расследование ложного преступления", – подчеркнули прокуроры.

По результатам досудебного расследования "лжепотерпевшая" полностью признала свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.419 УК РК (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

Также заявила ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

"Приговором суда №2 Усть-Каменогорска женщина признана виновной. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно". Пресс-служба прокуратуры Восточно-Казахстанской области

Приговор суда не вступил в законную силу.

18 ноября 2024 года Алмалинский районный суд Алматы огласил приговор в отношении руководителя городской Центральной таможенной лаборатории Сатыбалдиева А. и главного специалиста Алибекова Б. Они признаны виновными в неоднократном получении взяток от представителей субъектов предпринимательства за ускоренную выдачу заключений таможенных экспертов.