Арестован водитель перевернувшегося недалеко от Чарына автобуса
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Водитель туристического автобуса, перевернувшегося в районе Чарына в Алматинской области, арестован, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП, владельцу компании-перевозчика "за передачу управления транспортом лицу, лишенному прав", придется выплатить крупный штраф.
Всего в автобусе было 37 человек: 25 пострадавших госпитализировали, в том числе пять детей.
Автобус, перевозивший туристов, попал в дорожно-транспортное происшествие утром 27 мая 2024 года в Кегенском районе Алматинской области. В различные больницы направлены 13 человек.
По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала Аласа. На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района.
Позже выяснилось, что у водителя автобуса не было водительских прав.
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