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Арестован водитель перевернувшегося недалеко от Чарына автобуса

Арестован водитель перевернувшегося недалеко от Чарына туристического автобуса, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 18:41 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Водитель туристического автобуса, перевернувшегося в районе Чарына в Алматинской области, арестован, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП, владельцу компании-перевозчика "за передачу управления транспортом лицу, лишенному прав", придется выплатить крупный штраф.

Всего в автобусе было 37 человек: 25 пострадавших госпитализировали, в том числе пять детей.

Автобус, перевозивший туристов, попал в дорожно-транспортное происшествие утром 27 мая 2024 года в Кегенском районе Алматинской области. В различные больницы направлены 13 человек.

По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала Аласа. На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района.

Позже выяснилось, что у водителя автобуса не было водительских прав.

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