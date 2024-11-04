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Военных в нескольких штатах Америки привели в готовность из-за возможных беспорядков

США, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 07:27 Фото: edition.cnn
Нацгвардия США приведена в состояние готовности в нескольких штатах перед выборами из-за риска возникновения беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в преддверии возможных гражданских беспорядков в связи с президентскими выборами в штатах Вашингтон, Орегон и Невада национальная гвардия находится в готовности. Об этом пишет CNN.

В Вашингтоне и Орегоне ранее зафиксировали случаи поджогов урн для голосования. Министерство внутренней безопасности США предупредило, что угрозы "избирательной инфраструктуре" остаются высокими.

Губернатор штата Орегон Тина Котек заявила 1 ноября, что национальная гвардия готова, поскольку политические лидеры призывают к мирным протестам. Губернатор штата Невада Джо Ломбардо также объявил, что 60 военнослужащих нацгвардии находятся в готовности "для подготовки к безопасному и спокойному дню выборов".

Согласно общенациональному опросу, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп и Камала Харрис, которая избирается от демократов, идут вровень перед президентскими выборами в стране.

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