Пакистан отреагировал на беспорядки в Бишкеке

Премьер-министра Пакистана Шахбаз Шариф сделал заявление о ночных беспорядках в Бишкеке. Он опубликовал пост в Twitter, сообщает Zakon.kz.

Шариф отметил, что глубоко обеспокоен ситуацией c пакистанскими студентами в Бишкеке.

"Я поручил послу Пакистана предоставить всю необходимую помощь и содействие. Мой офис также находится на связи с посольством и постоянно следит за ситуацией", – добавил он.

Deeply concerned over the situation of Pakistani students in Bishkek, Kyrgyzstan. I have directed Pakistan's Ambassador to provide all necessary help and assistance. My office is also in touch with the Embassy and constantly monitoring the situation. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 18, 2024

В ночь на 18 мая 2024 года в Бишкеке произошли столкновения между местными жителями и студентами из Пакистана и Индии, после которых за медицинской помощью обратились 29 человек.

По официальной информации, в настоящее время в вузах Кыргызстана обучаются около 25 тыс. студентов из Индии, Пакистана и Бангладеш.

Позднее Кабинет министров Кыргызстана также опубликовал обращение:

"Кабмин решительно осуждает попытки провокации насилия и беспорядков на межэтнической почве из за распространения не соответствующей действительности информации в социальных сетях, а также опровергает ложные сообщения международной прессы о якобы произошедших убийствах и насилии в отношении иностранных студентов".

Правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех обстоятельств имевших место правонарушений. Все виновные будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом.

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"В то время, как на протяжении последних нескольких месяцев власти принимают решительные меры по пресечению нелегальной миграции и выдворения за пределы нежелательных лиц. Всякие инсинуации направленные на разжигание нетерпимости в отношении иностранных студентов являются неприемлемыми и не соответствуют духу дружбы и гостеприимства, которыми всегда славился наш народ", – также говорится в заявлении.

Кроме того, пресс-служба КНБ Казахстана назвала не соответствующей действительности размещенную в некоторых СМИ информацию о группах пакистанских студентов, собирающихся перейти из Кыргызстана в Казахстан после ночных беспорядков Бишкеке.