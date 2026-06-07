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Культура и шоу-бизнес

Мир кино потерял Патрика Годфри – актера из фильмов "Граф Монте-Кристо" и "Оливер Твист"

Патрик Годфри умер в 93 года, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 18:15 Фото: pixabay
Британский актер Патрик Годфри умер в возрасте 93 лет. Известно, что он мирно ушел из жизни дома в окружении близких, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, о смерти рассказало агентство актера.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Патрик Годфри ушел из жизни прошлой ночью. Он мирно скончался дома в окружении своей семьи", – говорится в сообщении.

Патрик Годфри получил широкую известность благодаря участию в романтической сказке "История вечной любви" (1998), современной интерпретации истории о Золушке. В этой картине он сыграл великого художника и изобретателя Леонардо да Винчи.

За свою многолетнюю карьеру актер снялся во множестве известных фильмов, среди которых "По часовой стрелке", "Комната с видом", "Морис", "Как важно быть серьезным" и "Оливер Твист". Также он исполнил роль капитана Морреля в экранизации романа "Граф Монте-Кристо" и сыграл господина Жильнормана в фильме "Отверженные".

Помимо работы в кино, Годфри активно снимался на телевидении. Зрители могли видеть его в популярных сериалах "Доктор Кто", "Жизнь и приключения Николаса Никльби", "Катастрофа", "Z Cars", "Сценарий", "Блотт на ландшафте", "Док Мартин" и "Брэмвелл".

Актер родился в Лондоне в 1933 году. Свою профессиональную карьеру он начал в 1956 году, присоединившись к радиодраматической труппе Би-би-си. На экране дебютировал в 1972 году в телевизионной постановке пьесы "Мисс Жюли", созданной Королевской шекспировской труппой.

Драматург Билл Розенфилд, вспоминая актера, отметил, что его творческий путь длился почти семь десятилетий и стал примером выдающейся преданности профессии. По его словам, Годфри оставил после себя богатое актерское наследие, которым мог бы гордиться любой артист.

У Патрика Годфри остались супруга, актриса Аманда Уокер, а также двое детей – Кейт и Ричард.

Ранее сообщалось, что умерла бывшая первая леди Франции Бернадетт Ширак.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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