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Умер тюремный надзиратель, казнивший "архитектора Холокоста"

Шалом Нагар умер, Адольф Эйхман, Холокост, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 01:25 Адольф Эйхман, фото: wikimedia
В Израиле в возрасте 86 лет умер бывший тюремный надзиратель Шалом Нагар, который в 1962 году привел в исполнение приговор – смертную казнь нацистского преступника Адольфа Эйхмана, известного как "архитектор Холокоста", сообщает Zakon.kz.

По информации The Jerusalem Post, Эйхман бежал из Германии в Аргентину после поражения нацистов, был найден еврейской разведкой "Моссад" в 1960 году, несмотря на активные усилия по конспирации. Его выдало хвастовство сына, Николаса Эйхмана, который сообщил своей новой подруге о том, что его отец был важным человеком в нацистской партии – девушка оказалась дочерью пережившего Холокост немецкого еврея Лотара Германа.

Герман отправила в Германию письмо с местом нахождения Эйзмана, а германская прокуратура проинформировала Израиль. В 1960 году Эйхмана нашли, похитили и доставили в израильский суд. Через два года его приговорили к смертной казни через повешение. Это второй смертный приговор, вынесенный в Израиле до сих пор – его привел в исполнение Шалом Нагар, выбранный на эту роль руководством тюрьмы "Рамлы".

Шалом Нагар родился в 1949 году в Йемене, откуда репатриировался в Израиль. Личность Нагара после на протяжении 30 лет сохранялась в тайне из опасения мести со стороны выживших соратников Эйхмана или неонацистов.

Отто Адольф Эйхман – оберштурмбаннфюрер СС, известный как "архитектор Холокоста". С декабря 1939 года в должности начальника отдела IV D 4, затем IV B 4 ("отдел Эйхмана" или "еврейский отдел") Главного управления имперской безопасности непосредственно отвечал за преследование, изгнание и депортацию евреев и тем самым за "окончательное решение еврейского вопроса", следствием чего стала гибель до 6 млн человек.

Ранее сообщалось, что 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны поздравили в Алматы.

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