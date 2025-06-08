Девять человек погибли во время стрельбы в мечети в Йемене

Неизвестный бросил гранату и открыл беспорядочную стрельбу в одной из мечетей в йеменской провинции Эль-Бейда, сообщает Zakon.kz.

Жертвами нападения стали девять человек, еще 12 получили ранения, сообщает телеканал Al Hadath.

Инцидент произошел 7 июня в деревне Карн-эль-Асад, где верующие собрались на вечернюю молитву.

"Нападавший мог страдать психическим расстройством. Его задержали примерно через полтора часа после атаки", – сообщает телеканал.

Одним из пострадавших в результате стрельбы стал 12-летний мальчик.

Ранее стало известно, что в Турции на праздновании Курбан-байрама во время жертвоприношений пострадали 14 372 человека.