Девять человек погибли во время стрельбы в мечети в Йемене
Фото: pixabay
Неизвестный бросил гранату и открыл беспорядочную стрельбу в одной из мечетей в йеменской провинции Эль-Бейда, сообщает Zakon.kz.
Жертвами нападения стали девять человек, еще 12 получили ранения, сообщает телеканал Al Hadath.
Инцидент произошел 7 июня в деревне Карн-эль-Асад, где верующие собрались на вечернюю молитву.
"Нападавший мог страдать психическим расстройством. Его задержали примерно через полтора часа после атаки", – сообщает телеканал.
Одним из пострадавших в результате стрельбы стал 12-летний мальчик.
Ранее стало известно, что в Турции на праздновании Курбан-байрама во время жертвоприношений пострадали 14 372 человека.
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