Коктейли Молотова, водометы и задержанные: хроника беспорядков в Грузии

В Тбилиси четвертый день продолжаются акции протеста. Полицейские держат оборону, не пуская митингующих в правительственные здания. А в силовиков летят бутылки, камни и фейерверки. Пострадали свыше 100 правоохранителей. Более 20 из них получили травмы в минувшую ночь, сообщает Zakon.kz.

Акции протестов в Тбилиси начались после того как, премьер-министр страны – Ираклий Кобахидзе, заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Как пояснил премьер, такое решение было принято из-за того, что Брюссель использует эту тему для шантажа грузинского правительства, требуя от него отменить ряд принятых ранее законов. Однако некоторые политологи предполагают, что такое решение было принято и по другой причине.

"Из-за решения премьер-министра Ираклия Кобахидзе Грузия оказалась на пороге большого политического кризиса. Несмотря на то, что интеграция в Евросоюз подразумевает болезненные экономические реформы, граждане страны готовы на эти изменения, а вот правительство нет. Все потому, что правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" ориентируется на сближение с Российской Федерацией, а не с Евросоюзом", – рассказал политолог Талгат Калиев.

Фото: flickr/Jelger Groeneveld

Недовольные решением правительства люди мгновенно вышли на улицы грузинской столицы вечером 28 ноября. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря и вовсе устроили там большой пожар. Полиция в ответ применила водометы и слезоточивый газ.

В результате попыток протестующих поджечь здание парламента Грузии повреждено 48 кабинетов, в их числе технические помещения и конференц-залы. За время акций пострадали 113 сотрудников МВД, четверо из которых все еще остаются с больницах.

Фото: flickr/Jelger Groeneveld

Стоит отметить, что накануне силовикам удалось оттеснить митингующих от парламента, а утром – из центральной части города. В итоге протестующие отошли к станции метро "Руставели", там уже правоохранители заблокировали их с нескольких сторон. После силовики принялись задерживать активных демонстрантов.

Когда и чем закончатся протесты?

Грузинские политологи отмечают, что противостояние между митингующими и властями будет продолжаться, пока не состоятся очередные президентские выборы и правительство не вернется на путь интеграции с Евросоюзом.

"Стоит отметить, что на стороне правительства только сотрудники МВД. Силы полицейских постепенно истощаются. Военные и сотрудники службы государственной безопасности заняли нейтральную позицию. Сейчас силовики разогнали митингующих, но к вечеру или к ночи протестующие снова соберутся и будут настаивать на выполнении их требований. Кстати, заметно, что с каждым днем протестующих становится все больше и больше. В первый день их было несколько сотен. Вчера их было около 100 тыс. человек, сегодня будет еще больше", – рассказал грузинский военный политолог Вахтанг Майсая.

Стоит отметить, что акции протеста охватили практически всю страну. Основные идут в городах Поти, Рустави, Телави и Кутаиси.

Фото: flickr/Jelger Groeneveld

Реакция за рубежом

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС готов ввести санкции против Грузии на фоне массовых протестов, спровоцированных решением о приостановке евроинтеграции. При этом в ЕС стремятся оказать серьезное давление на действующее грузинское руководство.

Так, 28 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой заявил о непризнании прошедших в Грузии парламентских выборов. Ранее в Еврокомиссии заявили, что организация поддерживает процесс разморозки вступления страны в Евросоюз, но только при условии смены политического курса, чтобы он "не противоречил принципам и условиям членства в ЕС".

Стоит отметить, что результатом первых дней грузинских беспорядков стали десятки раненых с обеих сторон. Полиция задержала более 200 человек. Число задержанных постоянно растет, и это еще не конец. В МВД Грузии уже объявили, что в интернете протестующие обсуждают блокирование работы центральных телеканалов, автодорог и вокзалов.