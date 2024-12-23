В ночь на вторник мимо Земли пролетит "рождественский астероид" размером с 10-этажку

Огромный "рождественский астероид", известный как 2024 NX1, пролетит мимо Земли в ночь на 24 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, космический объект размером с 10-этажное здание пройдет на расстоянии около 7,21 млн км от Земли со скоростью 23 тыс. км в час.

По данным панели мониторинга астероидов NASA, тело достигнет своей ближайшей точки к Земле 24 декабря в 02:56 по Гринвичу. Специалисты оценивают его диаметр от 29 до 70 м, что соответствует разрушительному потенциалу в 12 млн тонн тротила.

Как уточнила астроном Джесс Ли из Королевской Гринвичской обсерватории, астероид будет находиться на расстоянии примерно в 18 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны, что исключает возможность встретить нашу планету на своем пути.

Между тем эксперты заверяют, что при потенциальном столкновении астероид способен сравнять с землей территорию площадью 2 тыс. квадратных километров. Для сравнения, Тунгусский метеорит, упавший на территории Сибири в 1908 году, имел схожие размеры, добавили ученые.

Ранее сообщалось, что два астероида размером с небоскреб летят на Землю.