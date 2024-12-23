#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
523.72
544.09
5.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
523.72
544.09
5.2
Мир

В ночь на вторник мимо Земли пролетит "рождественский астероид" размером с 10-этажку

астероид пролетит мимо Земли в ночь на вторник, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 21:11 Фото: wikimedia/Kim MyoungSung
Огромный "рождественский астероид", известный как 2024 NX1, пролетит мимо Земли в ночь на 24 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, космический объект размером с 10-этажное здание пройдет на расстоянии около 7,21 млн км от Земли со скоростью 23 тыс. км в час.

По данным панели мониторинга астероидов NASA, тело достигнет своей ближайшей точки к Земле 24 декабря в 02:56 по Гринвичу. Специалисты оценивают его диаметр от 29 до 70 м, что соответствует разрушительному потенциалу в 12 млн тонн тротила.

Как уточнила астроном Джесс Ли из Королевской Гринвичской обсерватории, астероид будет находиться на расстоянии примерно в 18 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны, что исключает возможность встретить нашу планету на своем пути.

Между тем эксперты заверяют, что при потенциальном столкновении астероид способен сравнять с землей территорию площадью 2 тыс. квадратных километров. Для сравнения, Тунгусский метеорит, упавший на территории Сибири в 1908 году, имел схожие размеры, добавили ученые.

Ранее сообщалось, что два астероида размером с небоскреб летят на Землю.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Илон Маск похвалил Павла Дурова за то, что Telegram начал приносить прибыль
Мир
22:01, Сегодня
Илон Маск похвалил Павла Дурова за то, что Telegram начал приносить прибыль
Трамп рассматривает возможность отменить блокировку TikTok в США
Мир
21:24, Сегодня
Трамп рассматривает возможность отменить блокировку TikTok в США
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: