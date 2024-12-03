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Парламент Абхазии принял решение по соглашению с РФ, из-за которого президента отправили в отставку

Парламент Абхазии принял решение по соглашению с Россией, из-за которого президента отправили в отставку, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:44 Фото: parlamentra.org
3 декабря депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации межправительственного абхазо-российского соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, на внеочередном заседании парламента присутствовали 23 из 35 депутатов. Из присутствовавших 21 проголосовал против.

"Законопроект о ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии не прошел", – сказал спикер парламента Лаша Ашуба.

Кроме того, депутат Кан Кварчия предложил подготовить документ об объявлении вотума недоверия вице-премьеру, министру экономики Абхазии Кристине Озган, которая, по его словам, подписала "кабальное для республики соглашение".

К окончанию заседания у парламента Абхазии собралось около 300 человек, выступающих против соглашения.

"С 15 ноября этот вопрос будоражит наш народ. Сегодня парламент проголосовал против ратификации этого соглашения. Ни один не поднял руки за ратификацию из 23 присутствовавших депутатов. Это направлено не против России, это – вынужденная мера, потому что кабальное для Абхазии соглашение нельзя было ратифицировать. Парламент взял на себя ответственность и не ратифицировал соглашение", – сказал собравшимся оппозиционный депутат Кан Кварчия.

Инвестсоглашение было подписано 30 октября в Москве. Парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос его ратификации 15 ноября, однако проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса, а затем потребовала отставки президента Аслана Бжании. После того, как начались массовые беспорядки, пресс-служба президента сообщила о готовящемся документе об отзыве соглашения из парламента, но в итоге документ не был подписан. Позднее оппозиция заняла комплекс правительственных зданий в центре Сухума, включая парламент, кабмин и администрацию президента. Ситуация разрядилась после многочасовых переговоров власти и оппозиции, по итогам которых Бжания и премьер-министр Александр Анкваб ушли в отставку.

Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля 2025 года.

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