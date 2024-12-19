Депутата застрелили во время заседания в парламенте Абхазии: обсуждали полный запрет майнинга

19 декабря 2024 года в здании парламента непризнанной республики Абхазия произошла стрельба. Погиб депутат Вахтанг Голандзия, еще один, Кан Кварчия, получил ранение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Эхо Кавказа", во время заседания депутаты Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку. В результате Харазия достал пистолет и стал стрелять в Кварчию. Вахтанг Голандзия пытался их разнять, и получил смертельное ранение. Кан Кварчия был ранен в руку.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По словам и.о. главы МВД Роберта Киута, подозреваемый Адгур Харазия скрылся с места происшествия.

По информации РИА Новости, перепалка произошла из-за обсуждения полного запрета майнинга криптовалют в Абхазии.

"Шло комитетское заседание по полному запрету майнинга. Адгур Харазия выступал "за", Кан Кварчия назвал это популизмом. Затем произошла ссора, и Харазия стал палить во все стороны. Первая пуля досталась Вахтангу Голандзия, затем был ранен Кварчия", – сказал собеседник агентства.

Парламент Абхазии 16 декабря на внеочередной сессии принял в первом чтении законопроект о запрете на осуществление майнинга и ужесточил наказание за ввоз оборудования для добычи криптовалюты.

19 ноября 2024 года стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке. Это случилось на фоне бунтов из-за намерения ратифицировать соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов. В конечном итоге 3 декабря депутаты парламента проголосовали против ратификации межправительственного абхазо-российского соглашения.