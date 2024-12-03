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Череда смертей: туристов на Филиппинах просят не употреблять экзотические блюда из черепахи

Трое туристов туристов погибли на Филиппинах после употребления экзотического блюда из черепахи , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 18:21 Фото: pixabay
По данным властей, на Филиппинах трое представителей коренного народа тедурай погибли и более 30 человек госпитализировали после того, как они съели рагу из находящейся под угрозой исчезновения морской черепахи, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, по филиппинским законам об охране окружающей среды охота на морских черепах или их употребление в пищу являются незаконными, однако в некоторых общинах их по-прежнему едят как традиционный деликатес. Морская черепаха была приготовлена как адобо, популярное филиппинское блюдо.

Некоторые собаки, кошки и куры, которым дали это блюдо, также погибли.

Все потому, что морские черепахи, которые едят загрязненные водоросли, могут быть токсичны при приготовлении и употреблении в пищу. Несмотря на этот факт, власти расследуют причину смертей.

Местный советник Дату Мохамад Синсуат-младший поручил чиновникам строго соблюдать запрет на охоту на черепах, чтобы "этот инцидент с пищевым отравлением больше никогда не повторился".

Ранее стало известно, что С 30 ноября Таиланд начал отправку 1 тыс. находящихся под угрозой исчезновения черепах и лемуров домой на Мадагаскар, одержав знаменательную победу над торговлей животными.

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