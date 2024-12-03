Череда смертей: туристов на Филиппинах просят не употреблять экзотические блюда из черепахи
По информации CBS News, по филиппинским законам об охране окружающей среды охота на морских черепах или их употребление в пищу являются незаконными, однако в некоторых общинах их по-прежнему едят как традиционный деликатес. Морская черепаха была приготовлена как адобо, популярное филиппинское блюдо.
Некоторые собаки, кошки и куры, которым дали это блюдо, также погибли.
Все потому, что морские черепахи, которые едят загрязненные водоросли, могут быть токсичны при приготовлении и употреблении в пищу. Несмотря на этот факт, власти расследуют причину смертей.
Местный советник Дату Мохамад Синсуат-младший поручил чиновникам строго соблюдать запрет на охоту на черепах, чтобы "этот инцидент с пищевым отравлением больше никогда не повторился".
Ранее стало известно, что С 30 ноября Таиланд начал отправку 1 тыс. находящихся под угрозой
исчезновения черепах и лемуров домой на Мадагаскар, одержав
знаменательную победу над торговлей животными.