Турист в Египте вырезал надпись на краснокнижной черепахе

В Египте турист из Чехии оставил надпись Lada на панцире краснокнижной морской черепахи, передает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео, снятое местными дайверами, об этом сообщает Prague Morning . Ролик вызвал волну возмущения в Сети, в том числе со стороны чешской блогерши Барборы Хулковой, которая живет в Египте. Она опубликовала запись и объяснила, почему такое поведение может быть смертельно опасным для животного.

"Панцирь – это часть тела черепахи, полная нервов и кровеносных сосудов. Это больно – как порезать кожу под ногтем. Но, помимо боли, черепаха рискует заразиться опасной для жизни инфекцией", – написала Хулкова.

Морские биологи, на которых ссылается издание, подчеркнули, что панцирь – это не просто защитный слой, а чувствительная живая ткань. Повреждение может ослабить иммунитет черепахи, сделать ее уязвимой для хищников и вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем.

