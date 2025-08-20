#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Мир

Турист в Египте вырезал надпись на краснокнижной черепахе

черепаха в море, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 20:29 Фото: pixabay
В Египте турист из Чехии оставил надпись Lada на панцире краснокнижной морской черепахи, передает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео, снятое местными дайверами, об этом сообщает Prague Morning . Ролик вызвал волну возмущения в Сети, в том числе со стороны чешской блогерши Барборы Хулковой, которая живет в Египте. Она опубликовала запись и объяснила, почему такое поведение может быть смертельно опасным для животного.

"Панцирь – это часть тела черепахи, полная нервов и кровеносных сосудов. Это больно – как порезать кожу под ногтем. Но, помимо боли, черепаха рискует заразиться опасной для жизни инфекцией", – написала Хулкова.

Морские биологи, на которых ссылается издание, подчеркнули, что панцирь – это не просто защитный слой, а чувствительная живая ткань. Повреждение может ослабить иммунитет черепахи, сделать ее уязвимой для хищников и вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли микропластик в органах человека.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
"Хотел купаться в крови жертв": фанат Ганнибала Лектера попался с уликами
Мир
20:37, Сегодня
"Хотел купаться в крови жертв": фанат Ганнибала Лектера попался с уликами
Бизнесмен в самолете по пути в Цюрих пытался изнасиловать 15-летнюю девочку
Мир
20:03, Сегодня
Бизнесмен в самолете по пути в Цюрих пытался изнасиловать 15-летнюю девочку
Таксист на Крите бросил женщину с детьми в безлюдном месте ради туристов
Мир
19:58, Сегодня
Таксист на Крите бросил женщину с детьми в безлюдном месте ради туристов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: