Останки жертв серийного убийцы ищут на свалке в Канаде
По информации The Guardian, премьер-министр Манитобы Ваб Кинью сообщил, что утром 2 декабря грузовики начали вывозить выкопанный материал со свалки в Виннипеге, чтобы хоть как-то облегчить боль скорбящих семей.
В июле этого года судья Манитобы вынес пожизненное заключение маньяку Джереми Скибицки за шокирующие убийства четырех женщин: Ребекки Контуа, Морган Харрис, Марседес Миран и неизвестной женщины, которую лидеры коренного населения назвали Машкоде Бижики'икве (Женщина-бизон).
Убийства впервые были раскрыты в 2022 году, когда останки Ребекки Контуа нашли в мусорном контейнере. Так поступила информация о том, что тела остальных жертв погребены на местной свалке. Поиск их тел требует просеивания почти 20 300 кубометров материала граблями и вручную.
Из 45 нанятых специалистов по поиску пропавших половина являются представителями коренных народов. В преддверии нового этапа поисков команды вывезли около 19 тыс. тонн материала с территории свалки Прери-Грин, где, как они подозревают, могут находиться останки женщин.
Ранее появилась информация, что десять человек были застрелены неизвестными в провинции Эль-Оро в Эквадоре.