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Останки жертв серийного убийцы ищут на свалке в Канаде

Останки жертв серийного убийцы ищут на свалке в Канаде , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 21:30 Фото: pixabay
В провинции Канады Виннипеге идут работы по просеиванию отходов, которые могут содержать останки женщин из числа коренных народов. Они пали жертвами серийного убийцы Джереми Скибицки, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, премьер-министр Манитобы Ваб Кинью сообщил, что утром 2 декабря грузовики начали вывозить выкопанный материал со свалки в Виннипеге, чтобы хоть как-то облегчить боль скорбящих семей.

В июле этого года судья Манитобы вынес пожизненное заключение маньяку Джереми Скибицки за шокирующие убийства четырех женщин: Ребекки Контуа, Морган Харрис, Марседес Миран и неизвестной женщины, которую лидеры коренного населения назвали Машкоде Бижики'икве (Женщина-бизон).

Убийства впервые были раскрыты в 2022 году, когда останки Ребекки Контуа нашли в мусорном контейнере. Так поступила информация о том, что тела остальных жертв погребены на местной свалке.  Поиск их тел требует просеивания почти 20 300 кубометров материала граблями и вручную.

Из 45 нанятых специалистов по поиску пропавших половина являются представителями коренных народов. В преддверии нового этапа поисков команды вывезли около 19 тыс. тонн материала с территории свалки Прери-Грин, где, как они подозревают, могут находиться останки женщин.

Ранее появилась информация, что десять человек были застрелены неизвестными в провинции Эль-Оро в Эквадоре.

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