Знаменитого серийного убийцу выпустят из тюрьмы
По данным New York Post, жертвы осужденного были убиты в течение семи лет. Большинство их тел нашли в 1999 году в бочках с кислотой в Сноутауне, небольшом городке к северу от столицы штата Южная Австралия, Аделаиды. Эти преступления стали известны как убийства "тел в бочках" .
Трое судей Апелляционного суда Южной Австралии подтвердили решение комиссии по условно-досрочному освобождению, принятое в прошлом месяце, об освобождении самого молодого из трех осужденных убийц, Джеймса Влассакиса.
Влассакису, которому сейчас 46 лет, было 18, когда он начал совершать преступления в 1998 году. Он признал себя виновным в четырех убийствах, в том числе убийствах сводного брата и отчима.
Он стал ключевым свидетелем обвинения и был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 26 лет, срок которого истек в августе прошлого года. В декабре ему было предоставлено условно-досрочное освобождение, но правительству штата удалось отменить это решение.
Обнаружение расчлененных тел в заброшенном отделении банка в Сноутауне и годичный судебный процесс, завершившийся в 2003 году, привлекли внимание всей страны, вдохновив на написание книг и создание фильма "Сноутаун" в 2011 году.
Председатель комиссии по условно-досрочному освобождению Фрэнсис Нельсон заявила, что Влассакис "всегда испытывал раскаяние и сожаление". По ее словам, у него не было диагностировано никакого антисоциального расстройства личности, и его поведение в тюрьме было "превосходным".
Ранее мы сообщали о том, что опасный казахстанский маньяк вышел на свободу и попался на новом преступлении: что он сделал.