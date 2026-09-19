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Мир

Знаменитого серийного убийцу выпустят из тюрьмы

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 06:55 Фото: Zakon.kz
15 сентября австралийский суд постановил, что один из трех серийных убийц, осужденных за убийство 11 человек в одном из самых громких уголовных дел страны, может быть освобожден из тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

По данным New York Post, жертвы осужденного были убиты в течение семи лет. Большинство их тел нашли в 1999 году в бочках с кислотой в Сноутауне, небольшом городке к северу от столицы штата Южная Австралия, Аделаиды. Эти преступления стали известны как убийства "тел в бочках" .

Трое судей Апелляционного суда Южной Австралии подтвердили решение комиссии по условно-досрочному освобождению, принятое в прошлом месяце, об освобождении самого молодого из трех осужденных убийц, Джеймса Влассакиса.

Влассакису, которому сейчас 46 лет, было 18, когда он начал совершать преступления в 1998 году. Он признал себя виновным в четырех убийствах, в том числе убийствах сводного брата и отчима.

Он стал ключевым свидетелем обвинения и был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком в 26 лет, срок которого истек в августе прошлого года. В декабре ему было предоставлено условно-досрочное освобождение, но правительству штата удалось отменить это решение.

Обнаружение расчлененных тел в заброшенном отделении банка в Сноутауне и годичный судебный процесс, завершившийся в 2003 году, привлекли внимание всей страны, вдохновив на написание книг и создание фильма "Сноутаун" в 2011 году.

Председатель комиссии по условно-досрочному освобождению Фрэнсис Нельсон заявила, что Влассакис "всегда испытывал раскаяние и сожаление". По ее словам, у него не было диагностировано никакого антисоциального расстройства личности, и его поведение в тюрьме было "превосходным".

Ранее мы сообщали о том, что опасный казахстанский маньяк вышел на свободу и попался на новом преступлении: что он сделал.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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