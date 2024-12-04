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Из новой команды Трампа выбыл еще один претендент на высокую должность

США, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 07:50 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Предложенный Дональдом Трампом на пост агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков шериф из Флориды Чад Кронистер заявил о самоотводе 4 декабря, сообщает Zakon.kz.

Кронистера не поддержали сами республиканцы. Их претензии касались решения об аресте проповедника в марте 2020 года за то, что он в разгар пандемийных ограничений на массовые мероприятия проводил богослужения. Выдвигать обвинения против служителя тогда не стали, но факт ареста Кронистеру все же припомнили после того, как 30 ноября Трамп заявил о намерении назначить его главой DEA.

Официально претендент объяснил решение о самоотводе слишком объемными полномочиями во главе федеральной структуры.

"Еще предстоит работа во благо граждан округа Хилсборо, многие инициативы я обещал выполнить", — заявил шериф на своей странице в Х.

Ранее выдвинутый Трампом Мэтт Гетц отозвал свою кандидатуру на пост генпрокурора США-министра юстиции.

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