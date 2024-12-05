Мужчина получил тяжелые ранения, защищая жену от нападения белого медведя

Утром 3 декабря в Канаде мужчина получил серьезные травмы после нападения белого медведя. Инцидент произошел в Форт-Северн, Первой нации. Небольшое сообщество на севере Онтарио находится недалеко от Гудзонова залива, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, пара вышла на улицу в 5 утра, чтобы найти своих собак, когда они столкнулись с медведем на подъездной дорожке. Там медведь бросился на женщину.

"Мужчина, который запрыгнул на белого медведя, чтобы защитить свою жену от растерзания, восстанавливается после серьезных травм руки и ноги", – говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях полицейской службой Нишнаубе-Аски.

Во время нападения на место происшествия прибыл сосед с ружьем, он несколько раз выстрелил в медведя. Раненное животное добралось до близлежащего леса.

Полиция подтвердила, что медведь скончался от полученных травм. Отряды продолжают патрулировать территорию, чтобы убедиться в отсутствии новых медведей в районе.

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