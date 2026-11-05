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Мир

Полиция ищет хищника: медведь растерзал мать и дочь недалеко от дома

Лес, медведь, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 03:59 Фото: pixabay
Два человека стали жертвами нападения медведя гризли в Британской Колумбии на западе Канады. Инцидент произошел у небольшого населенного пункта Белла-Кула, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, 1 ноября мать и дочь Дженнифер Балкаррас и Села Рид отправились на прогулку в лес, но не вернулись с нее. После этого родственники и представители местной администрации начали искать женщин.

Впонедельник нашли тело Балкаррас, а во вторник – останки Рид.

Лесная тропа, по которой прогуливались погибшие, расположена примерно в 9 км от Белла-Кулы. На автомобиле дорога от дома Балкаррас до тропы занимает около 5 минут.

Почти ровно год назад на другой лесной тропе у Белла-Кулы медведь напал на группу учеников начальной школы, тогда хищника смогли отпугнуть учителя. Тогда были госпитализированы три школьника и один взрослый.

Местные власти допускают, что на женщин мог напасть тот же медведь, что атаковал школьников в 2025 году. Полиция организует ночные патрули на время проведения расследования. Местные власти рекомендуют жителям населенного пункта не покидать дома после 20:00.

Ранее сообщалось, что в национальном лесу Тонгасс на юго-востоке Аляски черный медведь по кличке Наггет получил необычную награду: "Интроверт года – 2026".

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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