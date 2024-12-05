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В отношении президента Южной Кореи начато расследование по факту госизмены

Расследование в отношении Юн Сок Ёля, госизмена, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 17:06 Фото: president.go.kr
В четверг, 5 декабря 2024 года, полиция начала расследование по обвинению президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в государственной измене из-за введения военного положения, сообщает Zakon.kz.

Расследование было поручено группе по расследованию нарушений безопасности Национального управления расследований Национального полицейского агентства после подачи двух жалоб, пишет Рёнхап.

Одну жалобу подала небольшая оппозиционная Партия восстановления Кореи, а другую – группа из 59 активистов.

В жалобах в измене обвинялись не только Юн, но и бывший министр обороны Ким Ён Хён, начальник штаба армии генерал Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин.  

Аналогичные жалобы поступили в прокуратуру и управление по расследованию коррупции. Эти органы рассматривают вопрос о проведении собственных расследований или передаче их полиции.

Вечером 3 декабря стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание, где заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента и объявил военное положение. После чего вход в здание парламента был заблокирован.

Спустя меньше чем шесть часов после введения военного положения Юн Сок Ёль объявил об его отмене. После этих событий оппозиционный блок, в частности, Демократическая партия "Тобуро", заявил о намерении инициировать ходатайство об импичменте Юн Сок Ёля, если он не уйдет в отставку.

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