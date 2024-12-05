Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Преподавательницу из Кембриджа раскритиковали за "бессмысленную" диссертацию

Исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 04:14 Фото: pixabay
Работающую преподавательницей в Кембриджском университете Амелию Мэри Лукс раскритиковали за "бесполезную" диссертацию, сообщает Zakon.kz.

Дискуссия о ценности работы ученой разразилась после того, как Лукс на своей странице в Х поделилась получением звания доктора наук за диссертацию на тему "Обонятельная этика: политика запаха в современной и актуальной прозе".

Одни пользователи поздравили ученую с получением степени, другие же не поняли выбор темы для изучения и стали оставлять злобные комментарии:

  • "довольно странная вещь для изучения";
  • "провела бы годы лучшим образом, выйдя замуж и рожая детей";
  • "это не работа. Это успокоение эго для привилегированных".
  • "такое исследование не приносит никакой пользы обществу".

Другие подписчики поблагодарили ученую за ее труд. Они назвали ее диссертацию интересной и вдохновляющей, а также вступились за Лукс.

"Абсолютно невероятно. Это действительно заставило меня задуматься об эмоциональном и общественном влиянии того, как после COVID люди теряли обоняние. Запах так глубоко укоренился в нашей культуре, нашей идентичности", – поделился впечатлениями от работы Рикки Вега.

Лукс призналась, что очень рада энтузиазму, который проявили многие люди по отношению к ее диссертации. Она пообещала поделиться большей информацией, когда будет более свободна от преподавательской работы.

Исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 04:14

Амелия Мэри Лукс, фото: Х/DrAllyLouks

При этом литературовед отметила, что некоторые сообщения в ее адрес были пугающими. Она рассказала, что даже обратилась в полицию из‑за комментария, в котором ей угрожают изнасилованием и называют "идеальным примером всего, что не так с современным обществом".

На днях план Илона Маска создать колонию на Марсе также подвергся критике.

Читайте также

Импичмент
Стала известна дата голосования по импичменту президенту Южной Кореи
Англия
Имя Мухаммад стало самым популярным в Англии
США
Камала Харрис снова появилась на публике
Алия Абди
COVID-19 Великобритания 2024 год Социальные сети Ученые Наука Работа Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок
Тенге, деньги, Казахстан
Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: