Павлу Дурову и его спутнице вернули технику, изъятую полицией Франции
Фото: Instagram/julivavilova
Полиция Франции вернула основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову и его девушке Юлии Вавиловой изъятую ранее технику, сообщает Zakon.kz.
Фото смартфонов и ноутбуков опубликовала в своем Instagram сама Вавилова.
"Получила обратно игровой ноутбук, MacBook и два iPhone", – подписала девушка снимок, добавила, что теперь у них по два экземпляра гаджетов.
Фото: Instagram/julivavilova
Вавилова была спутницей Павла Дурова, когда в августе 2024 года его задержали в аэропорту Франции при выходе из частного самолета.
В начале октября 2024 года Павел Дуров заявил, что его подруга потеряла ребенка после стресса во Франции.
Ранее предполагаемая мать троих детей Павла Дурова 43-летняя Ирина Болгар обвинила основателя Telegram в шантаже и абьюзе по отношению к детям.
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